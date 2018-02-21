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21 февраля 2018
10:15:50

В Тольятти создают более комфортные условия для маломобильных групп населения

 В этом году перед пешеходными переходами появятся 69 новых съездов для тех, кто передвигается на колясках и с колясками: 24 — в Автозаводском районе, 34 — в Центральном и 11 — В Комсомольском. Список адресов здесь. Городские власти выделяют на эти цели почти 800 тысяч рублей.

Работы по устройству съездов будет выполнять ООО «Современные технологии строительства». Компания  определилась в ходе открытого аукциона, итоги которого были подведены на днях. Контракт в полном объеме подрядчику предстоит исполнить до 9 августа текущего года.

Гарантийный срок на оборудованные съезды составит три года. Работа  проводится властями ежегодно и призвана обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города.

Фото Администрация Тольятти




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