В этом году перед пешеходными переходами появятся 69 новых съездов для тех, кто передвигается на колясках и с колясками: 24 — в Автозаводском районе, 34 — в Центральном и 11 — В Комсомольском. Список адресов здесь . Городские власти выделяют на эти цели почти 800 тысяч рублей.

Работы по устройству съездов будет выполнять ООО «Современные технологии строительства». Компания определилась в ходе открытого аукциона, итоги которого были подведены на днях. Контракт в полном объеме подрядчику предстоит исполнить до 9 августа текущего года.

Гарантийный срок на оборудованные съезды составит три года. Работа проводится властями ежегодно и призвана обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры города.

Фото Администрация Тольятти