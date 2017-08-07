Акция запланирована на 15 сентября в честь нового праздника, утвержденного в Самарской области. Деревья высадят на ул. Мира - правда, какие и где, пока не поясняется. Отмечается лишь, что будут посажены 40 деревьев и 45 кустарников.
Мероприятие продолжит традицию, заложенную в 2013 году в Самаре: в тот год в Куйбышевском районе появилась Аллея дружбы народов, на которой были посажены деревья от народов, живущих на Самарской земле.
Готовится программа "Прощай, Андрей"...
Россияне смогут увидеть сегодня лунное затмение почти на всей территории страны...
В течение последних 20 лет регион покинули 2 миллиона человек...
Руководство телеканала знает о причинах ухода телеведущего и отнеслось к этому негативно...
Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 5-1...
Ведомство предлагает дать страховщикам право только снижать, а не повышать тарифы...
Вместо них появятся военно-учебные центры...