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07 августа 2017
12:49:03

В Тольятти создадут аллею дружбы народов

Акция запланирована на 15 сентября в честь нового праздника, утвержденного в Самарской области. Деревья высадят на ул. Мира - правда, какие и где, пока не поясняется. Отмечается лишь, что будут посажены 40 деревьев и 45 кустарников.

Мероприятие продолжит традицию, заложенную в 2013 году в Самаре: в тот год в Куйбышевском районе появилась Аллея дружбы народов, на которой были посажены деревья от народов, живущих на Самарской земле.




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