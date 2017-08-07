Акция запланирована на 15 сентября в честь нового праздника, утвержденного в Самарской области. Деревья высадят на ул. Мира - правда, какие и где, пока не поясняется. Отмечается лишь, что будут посажены 40 деревьев и 45 кустарников.

Мероприятие продолжит традицию, заложенную в 2013 году в Самаре: в тот год в Куйбышевском районе появилась Аллея дружбы народов, на которой были посажены деревья от народов, живущих на Самарской земле.