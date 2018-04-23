Об этом сегодня сообщили в прокуратуре Центрального района. По версии следствия, старший оперуполномоченный оперативного отдела СИЗО-4 получил от осужденного 61 тысячу рублей за пользование сотовым телефоном и за общее покровительство. Деньги были перечислены на банковскую карту.
Обвиняемый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, но от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ отказался. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Водителя зажало в салоне
Самарская команда «Крылья Советов» встретится с воронежским «Факелом»
Об этом сообщает футбольный клуб «Лада».
На основании показателей социально-экономического развития муниципалитетам Самарской области выделяют средства
В минувшие выходные на улице Коммунистической его машину заметили активисты «Ночного патруля».
Сейчас все оздоровительные учреждения активно готовятся к летней кампании
Акция-шествие состоится в городе уже в пятый раз