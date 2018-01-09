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09 января 2018
11:18:40

В Тольятти состоялся первый выпуск сотрудников ОМОНа

20 спецназовцев прошли двухмесячный курс обучения по экспериментальной программе в центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии. В новую программу включены несколько циклов: огневая подготовка, в том числе с использованием современного тренажера беспулевой стрельбы «Scatt», специальные, тактико-специальные, общеправовые и социальные дисциплины.

Своим опытом делились офицеры отдела боевой подготовки управления округа, группы профессиональной, служебной и физической подготовки тольяттинского ОМОНа и СОБРа «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области.

Омоновцы прошли медицинское и социально-психологическое обследование, аттестационную комиссию, а по завершению каждого учебного месяца сдавали контрольно-проверочные зачеты.

По итогам курса бойцы успешно сдали экзамены, которые принимала комиссия под председательством первого заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-лейтенанта Михаила Урасова. На церемонии выпуска он вручил выпускникам соответствующие свидетельства, а также грамоты сотрудникам, наиболее успешно прошедшим обучение и с отличием сдавшим экзамены.

Новое пополнение приволжских ОМОНов вновь сядет за парты 22 января.




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