Ее провел Центр подготовки личного состава Приволжского округа войск национальной гвардии РФ. Он является одной из самых таинственных точек на карте города. Именно здесь обучают людей, которые потом принимают участие в самых сложных спецоперациях.

Во все детали работы Центра посвящен только узкий круг лиц, но кое-что на днях сотрудники Росгвардии продемонстрировали гостям и журналистам. Произошло это в преддверии второй годовщины создания Росгвардии, которая будет отмечаться 27 марта. Фото с места событий ниже.

В мероприятии приняли участие командующий Приволжским округом Росгвардии генерал-полковник Александр Порядин, председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов, заместитель председателя правительства Самарской области Юрий Иванов, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, председатель постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и информационной политике Самарской Губернской Думы Елена Крылова, представители органов государственной власти региона, журналисты федеральных и областных СМИ.

Гости посетили выставку техники, вооружения, спецсредств и экипировки подразделений, входящих в состав Управления Росгвардии по Самарской области, познакомились с организацией учебного процесса в учебном городке, пообщались с военнослужащими и сотрудниками, проходящими подготовку в учебных подразделениях.

На плацу Центра подготовки личного состава состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.С приветственным словом к военнослужащим и сотрудникам правопорядка обратился генерал-полковник Порядин.

«Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, по праву играет главную роль в системе внутренней безопасности государства, - отметил командующий округом. - Эффективное выполнение задач во многом зависит от уровня подготовки личного состава. Эта задача возложена на учебные подразделения в соединениях и воинских частях и Центр подготовки личного состава Приволжского округа, на территории которого мы находимся».

Александр Порядин отметил, что в центре в настоящее время опробованы и приняты новые программы, внедряются современные методики обучения для специалистов вошедших в состав Росгвардии подразделений, в частности, ОМОН. Формируется новая учебно-материальная база для их подготовки. Курсанты учебных подразделений под руководством опытных офицеров и инструкторов осваивают сложную и объемную программу.

Командующий округом вручил награды особо отличившимся сотрудникам и военнослужащим. С приближающимся профессиональным праздником личный состав Росгвардии поздравили председатель Самарской Губернской думы Виктор Сазонов, заместитель председателя правительства Самарской области Юрий Иванов.

Бойцы подразделений Росгвардии продемонстрировали участникам мероприятия свои профессиональные навыки: специалисты-кинологи отработали задачи по задержанию условного преступника с использованием служебных собак, сотрудники СОБР, ОМОН и УВО выполнили комплексную задачу по нейтрализации вооруженных преступников, укрывшихся в здании и на транспорте.