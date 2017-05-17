Его проведут в ближайшие выходыне в помещение СДЮСШОР №4 "Шахматы" по адресу: ул. Революционная, 11. Соревнования будут посвящены Международному Дню защиты детей. Для участия приглашаются школьники и их родители.

Заявки принимаются до 17-00 19 мая до 17-00ч.: на эл. почту:tltchess@inbox.ru , по тел. 55-97-08, тренерами, в учебный отдел.

Регистрация на турнир: 20 мая до 14-45 ч. Открытие турнира, начало 1 тура: 20 мая в 15-00 ч. Расписание туров: 20 мая с 15-00 ч. 1- 3 тур, 21 мая с 11-00 ч. 4-7 тур.