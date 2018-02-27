Здоровый дух может жить только в здоровом теле, убежден автор идеи и директор фестиваля музыки и искусств «Тремоло» Алексей Возилов. И в преддверии старта продаж билетов на очередной праздник классической музыки он собирает друзей на спортивный забег в поддержку искусства.

Трасса «ТРЕМОЛО challenge» проляжет через Волгу от Молодецкого кургана к базе отдыха «Волна» - месту проведения фестиваля. На старте, в пути и на финише ранеров будет сопровождать живая музыка духового оркестра. А в завершении встречи спортсмены и музыканты вместе дадут старт продаже билетов на XI Фестиваль музыки и искусств «Тремоло».

Забег состоится 4 марта в 9 утра. Все подробности в группе фестиваля Вконтакте.