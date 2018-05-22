Его готовит Институт Восточной Культуры при поддержке администрации Тольятти. В программе фестиваля чемпионат по запуску воздушных змеев, эстафета за звание «Короля воздушных змеев Тольятти 2018», городской конкурс рисунков на асфальте, а также мастер-классы и выступления творческих коллективов.

Всех участников ждут призы и подарки. Фестиваль состоится 1 июня на территории ТЦ «Акварель», начало в 17:00. Подать заявку на участие в конкурсе за звание «Короля воздушных змеев» можно по телефону: +7-903-333-75-63.

Фото: администрация Тольятти