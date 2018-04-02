Он пройдет в музыкальной школе № 3 по адресу: ул. Жилина, 5, 11 апреля с 10.00. Участники конкурса - учащиеся детских школ искусств города и члены их семей.

По итогам выступлений победителям в различных номинациях будут присуждены: Гран-при, дипломы лауреатов I,II, III степени, специальные призы, дипломы по номинациям. Все ансамбли, принимавшие участие в конкурсе, получат ценные подарки и свидетельства участников.