Он пройдет в музыкальной школе № 3 по адресу: ул. Жилина, 5, 11 апреля с 10.00. Участники конкурса - учащиеся детских школ искусств города и члены их семей.
По итогам выступлений победителям в различных номинациях будут присуждены: Гран-при, дипломы лауреатов I,II, III степени, специальные призы, дипломы по номинациям. Все ансамбли, принимавшие участие в конкурсе, получат ценные подарки и свидетельства участников.
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