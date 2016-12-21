Тольяттинская филармония поздравляет с наступающим Новым годом и сообщает, что 1 февраля 2017 года порадует эксклюзивным концертом Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» и Владимира Спивакова. Концерт состоится на сцене ДКИТ.

Солистами выступят лауреат международных конкурсов, финалистка проекта «Большая опера - 2016» на ТК «Культура» Ксения Нестеренко (сопрано), заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики Виталий Хандрас (скрипка), заслуженные артисты России Алексей Лундин (скрипка), Евгений Шульков (скрипка), Алексей Стрельников (скрипка).

Программа концерта обещает слушателям настоящие музыкально-эстетические откровения. Мы услышим истинные шедевры от классики до современности, рассказывают в филармонии.

Симфония «Королева» Йозефа Гайдна наполнена жизнерадостностью, изящным лиризмом, тонким юмором и теплотой. Историю ее создания сопровождает ряд увлекательных легенд. Одна из них повествует о том, что симфония пришлась по душе французской королеве Марии-Антуанетте, потому и была названа в ее честь.

Чудесное произведение Альфреда Шнитке «Сюита в старинном стиле» появилось на основе киномузыки, ее составили темы из фильмов «Похождения зубного врача» и «Спорт, спорт, спорт». «Сюита в старинном стиле» - образец блестящего мастерства стилизации, которую вполне можно принять за подлинную музыку барокко. При этом сюита сравнительно легко воспринимается слушателями.

Программу вечера продолжат элегические мелодии Эдварда Грига для струнного оркестра «Раненое сердце» и «Последняя весна».

«Музыка Грига сопровождает меня всю жизнь, с самого детства, – рассказывает Владимир Спиваков. – Моя мама-пианистка часто играла его фортепианные пьесы и напевала его романсы, которые трогали мое детское сердце. В юности я начал играть его скрипичные сонаты, и они поразили меня удивительной искренностью воплощения в музыке тончайших оттенков человеческих эмоций. «Раненое сердце» и «Последняя весна» - это романсы, оркестрованные самим Григом, которые он исполнял со своей женой, известной певицей Ниной Хагеруп, - они такие искренние, и такая любовь, такой свет сквозит в этой музыке! И такой воздух удивительный!..»

Восходящая звезда классического вокала, покорившая жюри проекта «Большая опера» телеканала «Культура» сочетанием юности и мастерства и вышедшая в финал этого состязания, обладательница волшебного сопрано Ксения Нестеренко исполнит вокальные шедевры, любимые слушателями и входящие в репертуар величайших певиц мира! Мы услышим две знаменитые арии Джакомо Пуччини - арию Лауретты из оперы «Джанни Скикки» и «Вальс Мюзетты» из оперы «Богема», а также самое известное в мире испанское болеро - «Испанскую песню» Лео Делиба. Примечательно, что премьера оперы «Богема» состоялась 1 февраля 1896 года в Турине, а 1 февраля 2017 года в Тольятти «Вальс Мюзетты» из этой оперы в исполнении Ксении Нестеренко прозвучит спустя ровно 121 год со дня премьеры! Видео: https://www.youtube.com/watch?v=iUoFtipT4Zk

Завершит программу вечера сюита «История танго» для скрипки с оркестром в четырех частях великого Астора Пьяццоллы. Солистом каждой из частей выступят артисты камерного оркестра «Виртуозы Москвы»: «1900 – Бордель» (солист — Виталий Хандрас) «1930 – Кафе» (солист — Алексей Лундин), «1960 — Ночной клуб», (солист — Евгений Шульков), «Медитанго» (солист — Алексей Стрельников).

Астор Пьяццолла положил начало нового направления, названного nuevotango, соединив элементы классической, джазовой музыки и классического танго. "Историю танго" Пьяццолла написал в 1985 году. Став одним из последних произведений композитора, сюита словно подытожила его работу над «академизацией» жанра танго. "История танго" начинается с пьесы "Бордель - 1900". Первые четыре ноты флейта играет, подражая свистку полицейского, устроившего облаву в борделе. Страдальческие, экспрессивные интонации танго созвучны горестным историям жизни бывших солдат, разорившихся крестьян, иммигрантов из Европы, стекавшихся в Аргентину в начале ХХ века. И в "Истории танго" объединены танго столь же разного характера, как и судьбы аргентинских поселенцев, для которых танго стало неотъемлемой частью быта.

Мы услышим музыку любви, страсти и печали — невероятно лиричную, стремительную, яркую!

Государственный камерный оркестр, два года назад отметивший свое 35-летие, продолжает напряженную, но радостную творческую работу, поддерживая высочайший исполнительский уровень и право на амбициозное наименование «Виртуозы Москвы». Здесь каждый музыкант — яркая индивидуальность, а вместе они составляют ансамбль мирового уровня. От множества других камерных оркестров его отличает, прежде всего, истинно европейская культура ансамблевого исполнения, внимание к мельчайшим деталям и нюансам, бережная, не формальная, активная творческая позиция по отношению к авторскому замыслу, яркий артистизм, любовь и уважение к пришедшей на концерт публике.

Сегодня у музыкантов нет неосвоенных территорий культурного пространства. С триумфом проходят концерты оркестра в европейских странах, в США, Канаде, Мексике, государствах Южной Америки, в Турции, Израиле, Китае, Корее, Японии и других. Музыканты выступают не только в лучших и самых престижных залах (Консертгебау в Амстердаме, Музикферайн в Вене, Ройял-Фестивал-холл и Альберт-холл в Лондоне, Плейель и Театр Елисейских Полей в Париже, Карнеги-холл и Эвери-Фишер-холл в Нью-Йорке, Сантори-холл в Токио и другие), но и в обычных концертных залах небольших провинциальных городов.

География гастрольных поездок «Виртуозов Москвы» чрезвычайно широка: она включает в себя все регионы России, а также постсоветское пространство. Для артистов нет маленьких городов и маленьких концертов. Поездки по России для них бесценны. Концертов Владимира Спивакова и «Виртуозов Москвы» в Тольятти всегда ждут с особым нетерпением и предвкушением музыкальных чудес, импровизаций, дивного звучания и вдохновения!

Заказ билетов по телефону 222-600 и на сайте www.filarman.ru.

Возрастное ограничение: 6+

Как добавили в филармонии, билеты на концерт раскупаются активно. Наибольший выбор билетов – в кассе Тольяттинской филармонии (222-600).

Фото: филармония Тольятти