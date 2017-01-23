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23 января 2017
11:43:01

В Тольятти составляют список дворов, которые будут благоустроены в этом году

На эти цели в бюджете города предусмотрено свыше 173,5 млн рублей. Львиная доля средств будет направлена на развитие внутриквартальных территорий, сообщили в мэрии.

Вопрос о том, как видоизменится конкретный двор, решается совместно с жителями. Как правило, горожане отдают предпочтения детским и спортивным площадкам. Сейчас при помощи депутатов формируется перечень конкретных объектов и адресов, которые сводятся воедино специалистами департамента городского хозяйства мэрии. После того, как будет обозначен фронт работы, власти объявят аукционы. Как показывает практика, непосредственно к благоустройству жилых кварталов подрядчики приступают в конце весны – начале лета.

Помимо этого, добавили в горадминистрации, в бюджете предусмотрены средства на обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов — почти 2 млн рублей. Аналогичная сумма заложена на ремонт и благоустройство 25 памятных мест Тольятти. В числе приоритетных объектов для благоустройства значатся также Аллея Славы и обзорный туристический маршрут города.




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