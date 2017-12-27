В управлении международных и межрегиональных связей администрации внесли в него мероприятия, которые пройдут с 1 по 8 января 2018 года.

У тольяттинцев будет возможность не только посмотреть на город из окон экскурсионного автобуса, но и отправиться в новогодние туры выходного дня в соседние города - Сызрань, Самару, Хвалынск, а также посетить в рамках программы нацпарк «Самарская Лука», Новую Бинарадку, Ташлу и Чубовку.

Ознакомиться с новогодним календарем экскурсий можно на веб-сайтах туроператоров Тольятти, на официальном портале администрации и на нашем сайте чуть ниже.