В управлении международных и межрегиональных связей администрации внесли в него мероприятия, которые пройдут с 1 по 8 января 2018 года.
У тольяттинцев будет возможность не только посмотреть на город из окон экскурсионного автобуса, но и отправиться в новогодние туры выходного дня в соседние города - Сызрань, Самару, Хвалынск, а также посетить в рамках программы нацпарк «Самарская Лука», Новую Бинарадку, Ташлу и Чубовку.
Ознакомиться с новогодним календарем экскурсий можно на веб-сайтах туроператоров Тольятти, на официальном портале администрации и на нашем сайте чуть ниже.
Он крушил столы в церковной лавке, переворачивал скамейки
Родители должны подать пример своим детям, отложив в сторону мобильные телефоны и планшеты
Мужчина без световозвращающих элементов на одежде внезапно выбежал на проезжую часть
Здание фабрики "Меньшевик" на юго-востоке Москвы, где бывший собственник предприятия открыл стрельбу по людям, блокировано
В губернии создан общественный комитет по поддержке кандидата Павла Грудинина
Они пройдут в первых числах января на площадке УСК «Олимп»
В пресс-релизе компании нашлось место не только автомобилестроительным успехам