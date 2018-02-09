Как рассказали в администрации, идет подготовка к реализации в нынешнем году программы «Комфортная городская среда», а главной движущей силой проекта являются сами жители. Каждый желающий имел возможность официально высказать свое мнение по вопросу благоустройства общественных пространств, и теперь предстоит выбрать, на какие из них будут тратиться бюджетные средства.

Так, среди лидеров в «старом» городе Молодежный бульвар и Центральный парк. Если проекты по их преображению удастся реализовать, жители будут знать, что в этом есть их заслуга. В ближайшие дни общественная комиссия рассмотрит все поступившие заявки и отберет наиболее популярные предложения.

Именно они будут вынесены на итоговое общественное голосование 18 марта.