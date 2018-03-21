О том, что камер на улицах нужно больше, каждый год твердят представители полиции. С этим согласны и в городской администрации — на последнем заседании коллегии руководитель департамента общественной безопасности Сергей Басов тоже сделал на этом акцент. По его мнению, наиболее эффективная мера, которую могут предпринять городские власти для того, чтобы в городе жилось безопасно — это увеличить количество видеокамер в местах массового пребывания людей.

На сегодняшний день система «Безопасный город» имеет 37 собственных видеокамер, а также 46 сторонних объектов.



И вот в очередных поправках в бюджет, которые рассматривались на сегодняшнем заседании городской думы, предусматрели деньги на установку новых камер. Предполагается оснастить ими три перекрестка на выездах из города. На оборудование одного перекрестка деньги в бюджете уже есть — 1 млн 239 рублей. Теперь же добавляются 1 млн 852 рубля. Будет установлено 12 новых камер.