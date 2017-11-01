Первые шаги к реализации планов уже сделаны, заявили в горадминистрации. По словам заместителя главы города по имуществу и градостроительству Виктора Андреянова, достигнута договоренность с застройщиком – компанией «Унистрой» - о строительстве детского сада на 120 мест в микрорайоне «Калина». Это новый квартал для города, и необходимость дошкольного учреждения на данной территории очевидна.

Андреянов сообщил, что на этой неделе планируется собрать все необходимые документы для подачи заявки в область, чтобы уже в следующем году начать работу по новому детскому саду.