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02 ноября 2017
08:10:49

В Тольятти собираются организовать еще один пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха

Об этом сообщила руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды Надежда Павлинова. Существующая сеть наблюдения из 8 стационарных пунктов устанавливалась более 40 лет назад. Если судить по численности жителей, постов на Тольятти вполне хватает. Но на самом деле они не охватывают весь город, который уже значительно разросся. Причем, неохваченными остаются как жилой сектор, так и промзона. Требуется установка еще как минимум трех постов.

При этом руководитель тольяттинской гидрометеостанции Надежда Карпасова отмечает, что нужны автоматические станции контроля и передвижные лаборатории, для более оперативного реагирования на текущую ситуацию, - в Тольятти сейчас нет ни одной такой лаборатории.

Научно-исследовательский институт из Санкт – Петербурга дал рекомендации городской администрации по поводу сети мониторинга. Одна из них установит пост наблюдения в водоохранной зоне. Ведутся переговоры с «КуйбышевАзотом». Предприятие готово предоставить городской администрации земельный участок и, возможно, частично помочь в финансировании.




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