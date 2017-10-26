Послание потомкам было заложено 50 лет назад, 31 октября 1967 года, в фундамент первого дома в Автозаводском районе. В тот день строительной площадке 1-Д прошел торжественный митинг, и было отправлено «письмо в будущее», рассказали в администрации.
По воспоминаниям А.И. Филиппова, одного из рабочих строительной бригады, в том послании они давали обязательство построить новый город с развитой архитектурой и призывали будущие поколения беречь и сохранять его.
Детали послания из прошлого столетия станут известны в день 99-й годовщины комсомола. Торжественное вскрытие капсулы времени назначено на 29 октября 2017 года. В 11 утра возле 10-го подъезда дома № 37 по улице Свердлова соберутся очевидцы и участники событий полувековой давности, молодежь из школ и вузов, а также первые лица города.
После вскрытия капсулу доставят в ДК «Тольятти» им. В.Н. Абрамова, где с 14.00 будет проходить торжественное мероприятие «Мы вместе! Мы за Россию» с участием губернатора Самарской области Д.И. Азарова. Именно там со сцены планируется прочитать выдержки из послания. В дальнейшем капсулу времени передадут в один из музеев города.
Напомним, не так давно на Молодежном бульваре извлекали капсулу с посланием комсомольцев прошлого столетия.
Именно он стал победителем конкурсного отбора
ДТП произошло накануне около 9 вечера у дома № 96«А» по улице Мира.
Проект о его повышении Госдума рассмотрит в ноябре
XI Спартакиада боевых искусств будет проходить с 28 октября по 6 ноября
Специальная цена действует на верхние места купейных вагонов и вагоны СВ
В регионе снимут некоторые ограничения по торговле спиртным
Мосгорсуд проверит законность приговора в отношении бывшего директора ФСИН РФ