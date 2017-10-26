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26 октября 2017
07:27:09

В Тольятти собираются достать очередную капсулу из прошлого

Послание потомкам было заложено 50 лет назад, 31 октября 1967 года, в фундамент первого дома в Автозаводском районе. В тот день строительной площадке 1-Д прошел торжественный митинг, и было отправлено «письмо в будущее», рассказали в администрации. 

По воспоминаниям А.И. Филиппова, одного из рабочих строительной бригады, в том послании они давали обязательство построить новый город с развитой архитектурой и призывали будущие поколения беречь и сохранять его.

Детали послания из прошлого столетия станут известны в день 99-й годовщины комсомола. Торжественное вскрытие капсулы времени назначено на 29 октября 2017 года. В 11 утра возле 10-го подъезда дома № 37 по улице Свердлова соберутся очевидцы и участники событий полувековой давности, молодежь из школ и вузов, а также первые лица города.

После вскрытия капсулу доставят в ДК «Тольятти» им. В.Н. Абрамова, где с 14.00 будет проходить торжественное мероприятие «Мы вместе! Мы за Россию» с участием губернатора Самарской области Д.И. Азарова. Именно там со сцены планируется прочитать выдержки из послания. В дальнейшем капсулу времени передадут в один из музеев города.

Напомним, не так давно на Молодежном бульваре извлекали капсулу с посланием комсомольцев прошлого столетия.




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