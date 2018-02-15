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15 февраля 2018
10:14:42

В Тольятти собирают жалобы жителей на капремонт

В первых числах марта в Самаре депутатская группа из Думы Автограда проведет совещание с руководством Фонда капитального ремонта. Группа уже три года осуществляет контроль за производством работ в многоквартирных домах.

Такой формат позволяет продуктивней и быстрей решать возникающие проблемы, реагировать на жалобы, и, в конечном итоге, добиваться кардинальных перемен в реализации программы капремонта в Тольятти.

Перечень заявок и жалоб, связанных с проблемами капитального ремонта, будут составлять до 3 марта включительно. Так что, если есть вопросы, претензии или пожелания – звоните по тел 22-3-043. Или приходите по адресу ул, Новопромышленная, 17.

Кроме того, свое обращение вы можете оставить в виртуальной приемной на сайте депутата от КПРФ в городской Думе Максима Гусейнова.




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