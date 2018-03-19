Они будут крепкими, но короткими. На смену циклоническому вихрю, который в минувшие выходные вызвал в Поволжье снег и метели, идет антициклон. Столбики термометров могут показать до -20 в ночные часы.
В среду температура вновь повысится, снова ожидаются осадки. Но и это будет еще не весна. Синоптики ждут ее в последних числах марта.
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