Они будут крепкими, но короткими. На смену циклоническому вихрю, который в минувшие выходные вызвал в Поволжье снег и метели, идет антициклон. Столбики термометров могут показать до -20 в ночные часы.

В среду температура вновь повысится, снова ожидаются осадки. Но и это будет еще не весна. Синоптики ждут ее в последних числах марта.