Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея проведет его уже в 7 раз 20 мая с 12:00 до 18:00 на Свердлова, 3.
Ресторанный день в Тольятти — это фестиваль еды, где каждый может открыть ресторан на один день или прийти и попробовать еду от свежеиспеченных рестораторов. Он создаётся силами тысяч людей, открывающих и посещающих однодневные рестораны по всему миру. Идея Ресторанного дня заключается в том, чтобы отлично провести время, получить новые гастрономические впечатления и всем вместе сделать место, где мы живём, лучше.
Здесь работают как профессиональные бариста и рестораторы, так и домашние кондитеры, частные пекарни и закусочные. Среди участников шестого Ресторанного дня: домашняя сыроварня «Ярило сыр», «Juicy bar смузи», домашняя кондитерская «Две сестры», и многие другие. Все рестораторы несут личную ответственность за все действия, связанные с открытием своего однодневного ресторана.
В программе:
- десятки ресторанов,
- презентации проектов и мастер-классы от рестораторов,
- мастер-класс от итальянского шеф-повара по приготовлению итальянской пасты;
- дегустации продукции,
- розыгрыш корзины еды от рестораторов,
- мастерская для детей и их родителей,
- бесплатное посещение персональной выставки Татьяны Чириковой «Между синим и чёрным»,
- мастер-класс от художника Татьяны Чириковой,
- тематическая фотозона,
- всё это Ресторанный день в Тольятти!
Для посетителей вход свободный.
Его проведут в ближайшие выходыне в помещение СДЮСШОР №4 "Шахматы"
Для этого есть несколько способов.
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