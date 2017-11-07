На этот раз известные тольяттинцы намерены представить на суд зрителей «Обыкновенное чудо в городе Т». Добрая волшебная сказка принесет массу положительных эмоций и поможет двум малышам улучшить здоровье. Сбор от спектакля, как всегда, направляется на программу «Во имя жизни», запущенную благотворительным «Фондом Тольятти» несколько лет назад.
Подробности постановки пока не разглашаются, репетиционный процесс стартовал. Сам спектакль состоится 9 декабря в театре «Колесо».
А себестоимость 8-го айфона около 15 тысяч рублей...
А кое-где не исключен даже магнитный шторм...
В ГИБДД рассказали подробности дорожного инцидента, произошедшего накануне поздно вечером в Ставропольском районе...
Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря...
Большинство жителей губернии выступают против продажи алкоголя с 8 до 10 утра, заявил врио губернатора Дмитрий Азаров...
Теплоэнергетики заранее принесли извинения посетителям за неудобства, которые могут быть доставлены при введении ограничений...
В Самаре состоялось торжественное открытие памятника самолету Ил-2...