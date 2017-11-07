слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
07 ноября 2017
12:36:36

В Тольятти снова состоится благотворительный спектакль с участием ВИП-персон

На этот раз известные  тольяттинцы намерены представить на суд зрителей «Обыкновенное чудо  в городе Т». Добрая волшебная сказка принесет массу положительных эмоций и поможет двум  малышам улучшить здоровье. Сбор от спектакля, как всегда, направляется на программу «Во имя жизни», запущенную благотворительным «Фондом Тольятти» несколько лет назад.

Подробности постановки пока не разглашаются, репетиционный процесс стартовал. Сам спектакль состоится 9 декабря в театре «Колесо». 




Последние новости Тольятти

07 ноября
13:43
Накрутка стоимости нового смартфона Iphone X в России составляет около 75%

А себестоимость 8-го айфона около 15 тысяч рублей...

07 ноября
13:41
С 7 по 11 ноября ожидаются сильные магнитные бури

А кое-где не исключен даже магнитный шторм...

07 ноября
13:08
ДТП в темноте отправило водителя в больницу

В ГИБДД рассказали подробности дорожного инцидента, произошедшего накануне поздно вечером в Ставропольском районе...

07 ноября
13:06
500 жителей Тольятти приняли участие в «Большом этнографическом диктанте»

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря...

07 ноября
12:51
Новый глава Самарской области предложил отложить принятие поправок в антиалкогольный закон

Большинство жителей губернии выступают против продажи алкоголя с 8 до 10 утра, заявил врио губернатора Дмитрий Азаров...

07 ноября
12:11
1500 парикмахерских и магазинов Самарской области могут остаться без тепла

Теплоэнергетики заранее принесли извинения посетителям за неудобства, которые могут быть доставлены при введении ограничений...

07 ноября
10:08
Легендарный самолет вернулся на самарский перекресток

В Самаре состоялось торжественное открытие памятника самолету Ил-2...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+