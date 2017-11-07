На этот раз известные тольяттинцы намерены представить на суд зрителей «Обыкновенное чудо в городе Т». Добрая волшебная сказка принесет массу положительных эмоций и поможет двум малышам улучшить здоровье. Сбор от спектакля, как всегда, направляется на программу «Во имя жизни», запущенную благотворительным «Фондом Тольятти» несколько лет назад.

Подробности постановки пока не разглашаются, репетиционный процесс стартовал. Сам спектакль состоится 9 декабря в театре «Колесо».