Зимний мотослет «SNOWDOGS-2017» станет уже 13 по счету, он ежегодно собирает в окрестностях Автограда как профессионалов, так и любителей на мотоциклах, а также способствует популяризации активного отдыха и развитию внутреннего туризма.
В рамках слета, который будет проходить с 27 по 29 января, состоится ледовый чемпионат мира по «унимото», регистрация участников уже идет, пройдут гонки на скутерах и на мотоциклах с коляской. Традиционно, участнику, который приедет на слет своим ходом из самой дальней точки, вручат приз.
Напомним, на мотослет «SNOWDOGS» в Тольятти всегда приезжают байкеры из разных городов России и из ближнего зарубежья. У мероприятия есть своя группа «Вконтакте», там есть все подробности для тех, кто захочет стать участником.
Об этом заявили в Минтруде..
Такую сумму (а именно, 1, 003 млрд) региональные власти предусмотрели в областном бюджете
В МФЦ был организован показ видеоролика «Безопасный переход для двоих».
Около 10% затраченных на развитие площадки бюджетных средств уже вернулось государству
На Рощинском полигоне проходит военный сбор
Об этом сообщила журналистам замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева
Пострадали женщина и ребенок