Зимний мотослет «SNOWDOGS-2017» станет уже 13 по счету, он ежегодно собирает в окрестностях Автограда как профессионалов, так и любителей на мотоциклах, а также способствует популяризации активного отдыха и развитию внутреннего туризма.

В рамках слета, который будет проходить с 27 по 29 января, состоится ледовый чемпионат мира по «унимото», регистрация участников уже идет, пройдут гонки на скутерах и на мотоциклах с коляской. Традиционно, участнику, который приедет на слет своим ходом из самой дальней точки, вручат приз.

Напомним, на мотослет «SNOWDOGS» в Тольятти всегда приезжают байкеры из разных городов России и из ближнего зарубежья. У мероприятия есть своя группа «Вконтакте», там есть все подробности для тех, кто захочет стать участником.