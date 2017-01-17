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17 января 2017
13:50:31

В Тольятти снова приедут байкеры, которые не боятся морозов

Зимний мотослет «SNOWDOGS-2017» станет уже 13 по счету, он ежегодно собирает в окрестностях Автограда как профессионалов, так и любителей на мотоциклах, а также способствует популяризации активного отдыха и развитию внутреннего туризма.

В рамках слета, который будет проходить с 27 по 29 января, состоится ледовый чемпионат мира по «унимото», регистрация участников уже идет, пройдут гонки на скутерах и на мотоциклах с коляской. Традиционно, участнику, который приедет на слет своим ходом из самой дальней точки, вручат приз.

Напомним, на мотослет  «SNOWDOGS» в Тольятти всегда приезжают  байкеры из разных городов России и из ближнего зарубежья. У мероприятия есть своя группа «Вконтакте», там есть все подробности для тех, кто захочет стать участником.

 




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