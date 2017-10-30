Гастроли пройдут с 30 мая по 3 июня в "Лада-Арене".
Знаменитая канадская труппа представит в Автограде шоу OVO, посвященное миру насекомых. Это шоу идеально подходит для детей, утверждает генеральный директор Cirque du Soleil в России Наталья Романова. По ее словам, юные зрители смогут получить удовольствие от игр персонажей, ярких красок, бразильской музыки и стремительной акробатики, а родители - в очередной раз насладиться величайшим уровнем мастерства, совершенством костюмов и живым музыкальным исполнением.
Билеты будут доступны для всех желающих с 1 ноября на сайте Цирка www.cds.ru.
Стоит напомнить, что 3 года назад жители Автограда видели шоу ID стратегического и творческого партнера "Цирка солнца", а в 2016 году впервые в Самарскую область приехал и сам Cirque du Soleil. Канадская труппа представила тольяттинцам шоу Varekai.
Источник Волга Ньюс
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