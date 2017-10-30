слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
30 октября 2017
12:11:19

В Тольятти снова приедет Цирк дю Солей

Гастроли пройдут с 30 мая по 3 июня в "Лада-Арене".

Знаменитая канадская труппа представит в Автограде шоу OVO, посвященное миру насекомых. Это шоу идеально подходит для детей, утверждает генеральный директор Cirque du Soleil в России Наталья Романова. По ее словам, юные зрители смогут получить удовольствие от игр персонажей, ярких красок, бразильской музыки и стремительной акробатики, а родители - в очередной раз насладиться величайшим уровнем мастерства, совершенством костюмов и живым музыкальным исполнением.

Билеты будут доступны для всех желающих с 1 ноября на сайте Цирка www.cds.ru.

Стоит напомнить, что 3 года назад жители Автограда видели шоу ID стратегического и творческого партнера "Цирка солнца", а в 2016 году впервые в Самарскую область приехал и сам Cirque du Soleil. Канадская труппа представила тольяттинцам шоу Varekai.

Источник Волга Ньюс




Последние новости Тольятти

30 октября
13:39
Елена Летучая перейдет на Первый канал

Она будет курировать аналог передачи «Ревизорро», но в сфере социальных учреждений...

30 октября
13:26
В президенты России метит еще одна женщина

Катя Гордон решила баллотироваться...

30 октября
13:23
Завтра рейсы из Самары начнет выполнять новая российская авиакомпания «Азимут»

Она создана только в 2017 году и  ориентирована на создание маршрутной сети по регионам БЕЗ стыковок в Москве...

30 октября
11:50
В Самарской области установлены новые величины прожиточного минимума

Цифры актуальны в III квартале текущего года...

30 октября
11:32
Завтра в Тольятти почтят память погибших при взрыве автобуса

К месту этой трагедии каждый год несут тольяттинцы цветы и свечи...

30 октября
11:13
Управляющие компании хотят отстранить от сбора средств за услуги ЖКХ

Соответствующий законопроект разработало Министерство строительства и ЖКХ...

30 октября
11:06
Ученые рассказали, почему нельзя есть в одиночестве

Риску особенно подвержены мужчины...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+