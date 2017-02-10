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10 февраля 2017
14:37:16

В Тольятти снова начнут работать бесплатные курсы по русскому языку

Город начинает подготовку к «Тотальному диктанту». Тольяттинцы потренируются в написании мини-диктантов, а также разберут грамматические и лексические трудности. Курсы серьезно повышают шансы на положительную оценку - в программу входят правила орфографии и пунктуации, которые применялись при составлении текста "Тотального диктанта". "Русский язык по пятницам" организовывает департамент образования мэрии. Для еженедельных занятий выделено два места:

- Центральный район: ТГУ, ул. Белорусская, 16в, аудитория 616;

- Автозаводский район: Поволжский Православный институт, ул. Юбилейная, 4а, аудитория 211.

Первая встреча - 17 февраля в 17:30. Регистрация не нужна, но при себе необходимо иметь паспорт. Подробности по телефону: (8482) 54-33-76.

В мэрии добавили, что в этом году акция "Тотальный диктант" пройдет 8 апреля. Тексты диктантов прошлых лет и комментарии к ним доступны на официальном сайте проекта. Там же можно пройти онлайн-курсы грамотного письма.




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