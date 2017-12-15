Завтра, 16 декабря, стартует XIV турнир по мини-футболу «Зимний мяч Тольятти». Самое массовое зимнее игровое соревнование в Самарской области продлится до 25 февраля 2018 года.

С годами «Зимний мяч» претерпевает определенные изменения — совершенствуется формула его проведения, но, главное, меняются поля, на которых проходят игры. Сейчас уже сложно называть это традиционное соревнование мини-футболом на снегу, поскольку часть площадок оснащена современным искусственным покрытием, а ответственные работники заботятся о том, чтобы своевременно убрать с газона снег.

Непосредственные организаторы мероприятия из муниципального бюджетного учреждения спорта «Центр физкультуры и спорта г. о. Тольятти» ждут участников на 18-ти игровых объектах города. В Автозаводском районе это спортивные площадки общеобразовательных школ № 31, 32, 43, 47, 66, 67, 79, 88, 93 и стадиона «Торпедо», в Центральном — школ № 20, 21, 23, 91 и ТЭТ, в Комсомольском — школ № 11, 55 и стадиона «Дружба».

Формирование команд идет по свободному или дворовому принципу в четырех возрастных группах: «Надежда» - мальчики 2005-2006 г.р., «Юниор» - юноши 2003-2004 г.р., «Престиж» - юноши, мужчины 2002 г.р. и старше, «Фортуна» - девушки, женщины. Кроме того, турниры по отдельному календарю проводятся на стадионе «Торпедо» в мужских группах «Товарищ бригада» и «Ветераны».

Основной турнир состоит из семи самостоятельных этапов, разбитых на два круга. Первый круг продлится с 16 по 24 декабря 2017 года (1-2 этапы), второй круг – с 6 января по 4 февраля 2018 года (3-7 этапы). Игры проводятся в выходные дни: по субботам с 13.00 играют футболисты «Надежды», а с 16.00 - «Фортуны», по воскресеньям зимний футбол объединит игроков из групп «Юниор», «Товарищ бригада» и «Ветераны» - с 10.00 и «Престиж» - с 12.00.

Как всегда, демократичны правила участия команд на отдельных этапах – заявки принимаются на месте за полчаса до начала этапа, жеребьевки осуществляются за 5 мин до игры. В состав команды входят 5 полевых игроков, 1 вратарь и 1 запасной. Система начисления очков от этапа к этапу прогрессивная. Сумма результатов выступления во всех 7-ми этапах определит итоговое место команды в общем зачете турнира на данном объекте в определнной возрастной группе. А далее соревнования продолжатся для сильнейших.

В полуфинале, который пройдет 17-18 февраля на четырех объектах, определятся внутрирайонные чемпионы. Финальные игры состоятся на стадионе «Торпедо» 24-25 февраля. Подробно узнать о турнире можно на сайтах tgl-sport.ru и цфис.рф.

Торжественное открытие турнира по мини-футболу на снегу "Зимний мяч Тольятти-2018" состоится 16 декабря с 13 часов в Центральном районе, на спортплощадке школы № 91 (2-й корпус, ул. Ленина, 58). Среди приглашенных лиц: глава Центрального района Артем Гончаров, депутат ТГД Виктор Щербаков, руководитель управления ФКиС администрации города Александр Герунов, директор МБУС ЦФиС Андрей Сидельников. Музыка, конкурсы и призы обеспечены. И, самое главное, - футбол состоится при любой погоде.