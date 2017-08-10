слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
10 августа 2017
10:10:57

В Тольятти снова начинается прием макулатуры, средства от сбора пойдут на восстановление леса

Весной горожане собрали свыше 23 тонн бумаги. Ее сдали на переработку по цене 6 рублей за кило, а на полученные 140 тысяч благотворительный «Фонд Тольятти» закупит в питомнике сеянцы сосен и берёз, сообщает "День города". Осенью их планируется высадить на тех участках, которые в 2010 году пострадали от сильных пожаров. Но предварительно необходимо подготовить почву, средства, полученные в результате II этапа акции «1 кг макулатуры = 1 твоё дерево» как раз и пойдут на эту работу.

Заявку на участие можно подать уже сейчас. Ее надо направить «Фонд Тольятти», указав название организации, её фактический адрес, контакты.

С 20 августа сотрудники Фонда начнут составлять график приёма и сдачи макулатуры.




Последние новости Тольятти

10 августа
11:06
Активных тольяттинцев, желающих принять участие в жизни города, оказалось больше, чем ожидали

Горадминистрация рапортует о продлении сроков приема заявок от горожан, претендующих на включение в состав общественных советов...

10 августа
10:46
Не успел затормозить: Под Сызранью грузовик "собрал" 4 автомобиля

Есть пострадавшие, в том числе ребенок...

10 августа
10:39
Свою программу на День физкультурника предложил ДК «ТольяттиАзот»

Жителей города зовут на спортивные занятия на любой вкус, возраст и уровень подготовки с розыгрышами призов...

10 августа
10:36
В Тольятти ищут настоящих мужчин

ОМОН  Тольятти приглашает на службу...

10 августа
10:33
Жительнице Самарской области грозит уголовная ответственность за поддельный паспорт

Женщина попалась прямо в отделении по вопросам миграции...

10 августа
8:54
Компанию из Тольятти задержали на границе с Косово

Они ехали в гости к родственникам...

10 августа
8:32
Жители Федоровки дождались асфальтированных дорог

Укладка асфальта будет производиться сразу на пяти улицах...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+