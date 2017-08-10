Весной горожане собрали свыше 23 тонн бумаги. Ее сдали на переработку по цене 6 рублей за кило, а на полученные 140 тысяч благотворительный «Фонд Тольятти» закупит в питомнике сеянцы сосен и берёз, сообщает "День города ". Осенью их планируется высадить на тех участках, которые в 2010 году пострадали от сильных пожаров. Но предварительно необходимо подготовить почву, средства, полученные в результате II этапа акции «1 кг макулатуры = 1 твоё дерево» как раз и пойдут на эту работу.

Заявку на участие можно подать уже сейчас. Ее надо направить «Фонд Тольятти», указав название организации, её фактический адрес, контакты.

С 20 августа сотрудники Фонда начнут составлять график приёма и сдачи макулатуры.