Весной горожане собрали свыше 23 тонн бумаги. Ее сдали на переработку по цене 6 рублей за кило, а на полученные 140 тысяч благотворительный «Фонд Тольятти» закупит в питомнике сеянцы сосен и берёз, сообщает "День города". Осенью их планируется высадить на тех участках, которые в 2010 году пострадали от сильных пожаров. Но предварительно необходимо подготовить почву, средства, полученные в результате II этапа акции «1 кг макулатуры = 1 твоё дерево» как раз и пойдут на эту работу.
Заявку на участие можно подать уже сейчас. Ее надо направить «Фонд Тольятти», указав название организации, её фактический адрес, контакты.
С 20 августа сотрудники Фонда начнут составлять график приёма и сдачи макулатуры.
Горадминистрация рапортует о продлении сроков приема заявок от горожан, претендующих на включение в состав общественных советов...
Есть пострадавшие, в том числе ребенок...
Жителей города зовут на спортивные занятия на любой вкус, возраст и уровень подготовки с розыгрышами призов...
ОМОН Тольятти приглашает на службу...
Женщина попалась прямо в отделении по вопросам миграции...
Они ехали в гости к родственникам...
Укладка асфальта будет производиться сразу на пяти улицах...