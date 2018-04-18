Сегодня в нашем регионе расположится североатлантический циклон, который принесёт с собой облака, обложные дожди и холодный воздух, а также вернет температурный фон из аномального тепла в климатическое русло середины весны.
Как говорят синоптики, область пониженного атмосферного давления сохранится в Самарской области как минимум до конца недели, а в ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег.
Столбики термометров устремятся к нулевой отметке, возможны заморозки и слабая гололедица.
Бюджет на этот год составлял 93 тысячи рублей, горожане перечислили почти 208 тысяч
Мертвую рептилию притащила ей с помойки собака
На днях на Волге в районе 2 очереди набережной Самары произошел инцидент
Подготовка к ЧМ находится на ежедневном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
Воспитанница КСДЮСШОР «Олимп» Дарья Резник выехала в Казань
Тарифы уже установлены и опубликованы
До 1 мая в нем можно будет только получить билеты, приобретенные онлайн