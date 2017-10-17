Театр «Дилижанс» на этой неделе проведет кастинг на участие в театрализованном музыкальном шоу. Уникальное представление под названием «Поющий Дилижанс» приурочено к 25-летнему юбилею театра. Премьера запланирована на 11 ноября, шоу будет построено на вокально-хореографических номерах из детских спектаклей театра.

Как рассказали в администрации, на кастинг приглашаются дети от 7 до 16 лет. Для участия в нем необходимо подготовить вокальный или хореографический номер. Открыта предварительная запись по e-mail: st.razina-93@bk.ru. Сам кастинг состоится 21 октября в 14.00 в театре «Дилижанс» по адресу: проспект С.Разина, 93.