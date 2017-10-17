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17 октября 2017
08:40:41

В Тольятти снова ищут талантливых детей и подростков

Театр «Дилижанс» на этой неделе проведет кастинг на участие в театрализованном музыкальном шоу. Уникальное представление под названием «Поющий Дилижанс» приурочено к 25-летнему юбилею театра. Премьера запланирована на 11 ноября, шоу будет построено на вокально-хореографических номерах из детских спектаклей театра.

Как рассказали в администрации, на кастинг приглашаются дети от 7 до 16 лет. Для участия в нем необходимо подготовить вокальный или хореографический номер. Открыта предварительная запись по e-mail: st.razina-93@bk.ru. Сам кастинг состоится  21 октября в 14.00 в театре «Дилижанс» по адресу: проспект С.Разина, 93.




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