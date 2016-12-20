Незаконно установленный на ул. Свердлова, южнее жилого дома №44, киоск ликвидировали специалисты потребительского рынка мэрии. Объект был выявлен во время контрольных мероприятий, проводимых в выходные дни совместно с сотрудниками полиции. У собственника отсутствовал договор аренды на земельный участок.

Предварительно хозяину объекта было выдано предписание о самостоятельной ликвидации киоска в течение двух дней. Так как владелец не исполнил предписание, торговый объект вывезла на штраф-стоянку специализированная подрядная организация. Теперь, чтобы вернуть его, владельцу необходимо будет заплатить 10 тысяч рублей штрафа, а также предъявить документы, подтверждающие право собственности на изъятый киоск.

О ликвидации незаконного елочного «базарчика» сообщил в своем твиттере глава администрации Центрального района. Точка находилась по адресу ул.Ленина, 104, о том, что там нелегально торгуют елками, в мэрию сообщили жители.