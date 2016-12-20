слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
20 декабря 2016
07:16:18

В Тольятти снесли пивной ларек и убрали точку торговли елками

Незаконно установленный на ул. Свердлова, южнее жилого дома №44,  киоск ликвидировали  специалисты потребительского рынка мэрии.  Объект был выявлен во время контрольных мероприятий, проводимых в выходные дни совместно с сотрудниками полиции. У собственника отсутствовал договор аренды на земельный участок.

Предварительно хозяину объекта было выдано предписание о самостоятельной ликвидации киоска в течение двух дней. Так как владелец не исполнил предписание, торговый объект вывезла на штраф-стоянку специализированная подрядная организация. Теперь, чтобы вернуть его, владельцу необходимо будет заплатить 10 тысяч рублей штрафа, а также предъявить документы, подтверждающие право собственности на изъятый киоск.

О ликвидации незаконного елочного «базарчика» сообщил в своем твиттере глава администрации Центрального района. Точка находилась по адресу ул.Ленина, 104, о том, что там нелегально торгуют елками, в мэрию сообщили жители.

   




Последние новости Тольятти

22 декабря
19:24
Настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам

С такой инициативой выступает правительство

22 декабря
18:12
Региональный оператор снижает объемы капремонта жилья в Тольятти

Одна из причин — неплатежи населения

22 декабря
17:11
В Москве умер внук Иосифа Сталина

Причина смерти 80-летнего Евгения Джугашвили пока неизвестна.

22 декабря
17:06
РЭУ ГИБДД Тольятти будет работать и в новогодние каникулы

Правда, не каждый день

22 декабря
15:56
Как выбрать продукты для новогоднего стола и не сожалеть об этом

Роскачество подготовило рекомендации потребителям

22 декабря
15:48
В 2017 году тариф системы "Платон" вырастет в два раза

Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов

22 декабря
15:33
В Латвии выпустили прозрачную монету

Она изготовлена из особого керамического материала

© 1998-2016 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+