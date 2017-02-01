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01 февраля 2017
13:22:34

В Тольятти скоро узнают имя «дальнего родственника Супермена»

Так назвали победителя первого экстремального марафона «SNOWMAN 2017», который определится 25 февраля. Обладатель почетного титула должен быть очевидным сторонником здорового образа жизни, говорят организаторы мероприятия. Он должен уметь быстро бегать, далеко прыгать и любить экстрим.

Соревнования пройдут на набережной Автозаводского района напротив 6-го квартала. Это одно из ключевых событий в череде мероприятий фестиваля «Жигулёвское море» и Чемпионата мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017.

Претендента на звание SNOWMAN ждут 3 километра специально подготовленного ландшафта и более 16-ти препятствий: сугробы по колено, горки снежного человека, тропа майора Пейна, «снежная битва» и многое другое. Организаторы обещают, что зрителям будет предоставлена возможность непосредственно побыть участниками этого марафона и поддержать бегунов.

Принять участие в первом экстремальном марафоне «SNOWMAN 2017» могут все желающие от 18 лет. Причем, пройти экстремальную трассу можно как в одиночку, так и с семьей и коллегами по работе. Главное заранее оставить заявку на сайте http://snowman63.ru/.

«Марафон начнется с активной зарядки, которая настроит все части тела наших спортсменов на безумную гонку. Скучать не придется ни спортсменам, ни зрителям! – отметил организатор марафона Вадим Четвертков, - Для тех, кто рискнет выйти на старт, у нас заготовлены отличные поощрительные призы и главная награда для SNOWMANа - денежное вознаграждение».

Фото: организаторы

 




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