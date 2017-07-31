Юрий Панюшкин начал писать стихи со школы. В 1981 году окончил Куйбышевский государственный институт культуры, по распределению попал в Тольятти. Работал методистом в городском методическом кабинете, стал художественным руководителем Тольяттинского городского клуба песни «Привал» при ДК им. 50-летия Октября. В 1984 году уехал в Кадыкчан, работал шахтером, горноспасателем, а в 1988 году вернулся в Тольятти, устроился в Тольяттинский театр кукол «Пилигрим», где сыграл более 40 ролей, был автором стихов и музыки к спектаклям. Проработал в театре более 15 лет. Автор семи авторских сборников. Его произведения вошли в «Антологию авторской песни. 100 бардов. 600 песен» (ЭКСМО, 2008), «Это надо сберечь. Произведения самарских композиторов для голоса и вокального ансамбля. Выпуск 2» (Самара, 2007), сборник «Поэзия ХХ века» - хрестоматийный материал для учащихся 11-х классов(Самара, 1996).
Лауреат Всесоюзного фестиваля политической песни памяти Виктора Хара (Тольятти, 1978). Лауреат Грушинского фестиваля (1978) за песню «Заповедная страна», в дальнейшем неоднократный почетный гость и член жюри Грушинского, а также фестивалей авторской песни в Норильске, Челябинске, Ульяновске, Казани, Ноябрьске, Нижневартовске и др. Член союза театральных деятелей Российской Федерации (1995), Союза российских писателей (1999). Мастер спорта по водному туризму.
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