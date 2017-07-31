Поэта, композитора не стало минувшей ночью - он умер на 66-м году жизни.

«Сегодня в час ночи ушел из жизни Юра Панюшкин. Скоропостижно. Инфаркт. Светлая память», - сообщил на своей странице в Facebook один из основателей Грушинского фестиваля Виталий Шабанов.

«Родной наш Человек. Самый лучший. Любим тебя бесконечно. Пусть всё у тебя Там будет хорошо. Твои мы. 02.03.1952 — 31.07.2017», — такой пост в соцсетях разместила дочь Юрия Михайловича Александра.

Фото: daytlt.ru