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31 июля 2017
12:20:31

В Тольятти скончался легендарный бард Юрий Панюшкин

Поэта, композитора не стало минувшей ночью - он умер на 66-м году жизни.
 
«Сегодня в час ночи ушел из жизни Юра Панюшкин. Скоропостижно. Инфаркт. Светлая память», - сообщил на своей странице в Facebook один из основателей Грушинского фестиваля Виталий Шабанов.
 
«Родной наш Человек. Самый лучший. Любим тебя бесконечно. Пусть всё у тебя Там будет хорошо. Твои мы. 02.03.1952 — 31.07.2017», — такой пост в соцсетях разместила дочь Юрия Михайловича Александра.
 
Фото: daytlt.ru

Юрий Панюшкин начал писать стихи со школы. В 1981 году окончил Куйбышевский государственный институт культуры, по распределению попал в Тольятти. Работал методистом в городском методическом кабинете, стал художественным руководителем Тольяттинского городского клуба песни «Привал» при ДК им. 50-летия Октября. В 1984 году уехал в Кадыкчан, работал шахтером, горноспасателем, а в 1988 году вернулся в Тольятти, устроился в Тольяттинский театр кукол «Пилигрим», где сыграл более 40 ролей, был автором стихов и музыки к спектаклям. Проработал в театре более 15 лет. Автор семи авторских сборников. Его произведения вошли в «Антологию авторской песни. 100 бардов. 600 песен» (ЭКСМО, 2008), «Это надо сберечь. Произведения самарских композиторов для голоса и вокального ансамбля. Выпуск 2» (Самара, 2007), сборник «Поэзия ХХ века» - хрестоматийный материал для учащихся 11-х классов(Самара, 1996).

Лауреат Всесоюзного фестиваля политической песни памяти Виктора Хара (Тольятти, 1978). Лауреат Грушинского фестиваля (1978) за песню «Заповедная страна», в дальнейшем неоднократный почетный гость и член жюри Грушинского, а также фестивалей авторской песни в Норильске, Челябинске, Ульяновске, Казани, Ноябрьске, Нижневартовске и др. Член союза театральных деятелей Российской Федерации (1995), Союза российских писателей (1999). Мастер спорта по водному туризму.

О времени и месте прощания с Юрием Михайловичем Панюшкиным ока не сообщалось.
 



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