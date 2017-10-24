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24 октября 2017
11:14:13

В Тольятти сгорела станция техобслуживания

Пожар вспыхнул минувшей ночью на железнодорожном переезде в районе ул. Коммунистической Комсомольского района.  Как сообщили в МЧС, площадь возгорания составила 200 кв.м. На место ЧП выезжали 4 пожарных подразделения, а именно, 19 огнеборцев и 5 единиц техники.

На полную ликвидацию возгорания им пришлось потратить около часа – работы были завершены в половине пятого утра. Причину пожара и ущерб от него сейчас устанавливают дознаватели. Как говорят  очевидцы, станция выгорела полностью, причем, горела она уже не в первый раз.




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