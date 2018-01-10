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10 января 2018
10:14:33

В Тольятти сгорел частный дом

Пожар вспыхнул накануне вечером в селе  Русская Борковка на улице Рабочая. Звонок от очевидцев поступил в спасательную службу примерно в половине десятого. На место выехали 13 огнеборцев и 3 пожарные машины. Площадь горения составила 80 кв.м.

С огнем специалисты справились примерно за полчаса. О пострадавших ничего не сообщается. Сейчас в причинах пожара разбираются дознаватели, они также устанавливают сумму нанесенного ущерба. 




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