Об этом предупредили синоптики областного Гидрометцентра. По данным специалистов, в понедельник через Среднее Поволжье промчится холодный атмосферный фронт, сопровождаемый массивами грозовой облачности, очаговыми ливнями, порывистым ветром и вторжением более свежего воздуха.
В целом прогнозы таковы: ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза, возможен град, ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 25 ... 30 °C.
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