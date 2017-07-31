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31 июля 2017
08:13:15

В Тольятти сегодня возможен град

Об этом предупредили синоптики областного Гидрометцентра. По данным специалистов, в понедельник через Среднее Поволжье промчится холодный атмосферный фронт, сопровождаемый массивами грозовой облачности, очаговыми ливнями, порывистым ветром и вторжением более свежего воздуха.

В целом прогнозы таковы: ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза, возможен град, ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 25 ... 30 °C.




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