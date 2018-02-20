Авария случилась на перекрестке Фрунзе-Юбилейная – столкнулись «Шевроле» и Калина». Водители и пассажиры – всего пять человек- получили различные травмы, какие, группа «Происшествия Тольятти» не уточняет. Всем оказана медицинская помощь.
Сотрудники ГИБДД еще раз предупреждают: в сложных погодных условиях во избежание аварии важно учитывать покрытие дорожного полотна и видимость, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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Консервные банки заменят на емкости из ламистера
Вопрос ее организации прорабатывает городская администрация
И отправляться через два-три часа после него
Так утверждают организаторы кайт-марафона и зимнего фестиваль активного отдыха «Жигулевское море».
Сейчас в регионе разрабатывают соответствующие постановления
Компания сама подключила ему услугу и взяла за нее деньги.
Праздник состоится 25 февраля в ТЦ «Акварель»