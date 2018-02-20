Авария случилась на перекрестке Фрунзе-Юбилейная – столкнулись «Шевроле» и Калина». Водители и пассажиры – всего пять человек- получили различные травмы, какие, группа «Происшествия Тольятти» не уточняет. Всем оказана медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД еще раз предупреждают: в сложных погодных условиях во избежание аварии важно учитывать покрытие дорожного полотна и видимость, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Фото: Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)