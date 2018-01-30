Производить он будет медную катанку и проволоку из нее. Предприятие намерено обеспечивать своей продукцией всю Самарскую область, а первые образцы производители покажут общественности уже весной в Москве. С 20 по 23 марта в российской столице будет проходить 17-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции.
Новый тольяттинский завод находится по адресу Новозаводская 2а. В его штате порядка 170 человек. В церемонии открытия приняли участие глава города Сергей Анташев и министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.
Фото: Артем Гончаров
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