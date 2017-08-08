Торжественная церемония начнется в 10.00 на стадионе «Торпедо», рассказали в горадминистрации.

Между тем, тольяттинский легкоатлет завоевал престижную награду. Юрий Чечун одержал победу в Международном легкоатлетическом марафоне «Европа – Азия», который прошел в Екатеринбурге. Участие принимали около 5000 любителей бега и профессиональные атлеты. Победу на марафонской дистанции (42,2 км) одержал тольяттинский спортсмен. Марафонская дистанция имела официальный статус Кубка России. Первым ее преодолел Юрий Чечун из Тольятти, потратив на это 2 часа 18 минут и 20 секунд. Своего ближайшего конкурента он опередил на 22 секунды. Чечун выиграл марафон в третий раз подряд.

Кстати, среди женщин третье место заняла тольяттинская спортсменка Наиля Юламанова.