Как рассказали в администрации, технопарк «Жигулевская долина» посетит делегация представителей Клуба предприятий Большого Парижа. Иностранцы приехали для знакомства с инвестиционным потенциалом всего региона и Тольятти, в частности.
Встречать их будут первый зампред регионального Правительства Виктор Кудряшов и глава Тольятти Сергей Анташев. В ходе встречи состоится обмен опытом по градостроительному развитию и девелопменту в Самарской области, сельскому и жилищно-коммунальному хозяйству.
Центральным мероприятием деловой программы визита станет расширенное совещание с участием представителей власти и деловых кругов. Оно начнется в 13-20.
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