По данным правительства губернии, центральная региональная акция пройдет в Ставропольском районе на территории Федоровского участкового лесничества. Территория под посадки составит почти 19 гектаров, на которых стараниями волонтеров появятся 50 тысяч сеянцев березы и сосны.
Организатор мероприятия - министерство лесного хозяйства Самарской области. В акции примут участие студенты и школьники, представители власти, общественных организаций со всей губернии.
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