На спортивном объекте сделали ремонт, и теперь предстоит его сдача "Оргкомитету-2018". Для этого в Тольятти прибыл вице-губернатора Александр Фетисов, он курирует подготовку к Чемпионату мира по футболу в региональном правительстве.

Чиновника сопровождают глава Тольятти Сергей Анташев и представители администрации. Прямо на стадионе проходит совещание.

Фото: Артем Гончаров