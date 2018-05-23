На спортивном объекте сделали ремонт, и теперь предстоит его сдача "Оргкомитету-2018". Для этого в Тольятти прибыл вице-губернатора Александр Фетисов, он курирует подготовку к Чемпионату мира по футболу в региональном правительстве.
Чиновника сопровождают глава Тольятти Сергей Анташев и представители администрации. Прямо на стадионе проходит совещание.
Фото: Артем Гончаров
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