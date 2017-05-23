Встреча с жителями пройдёт в здании городской поликлиники № 1, в кабинете главврача.
Как напомнили в областном кабмине, подобные выездные приёмы проходят в Автограде регулярно – как минимум раз в месяц, в ходе таких визитов руководители министерства здравоохранения знакомятся с предложениями горожан, рассматривают жалобы и заявления пациентов больниц, принимают совместные решения и неотложные меры по спорным вопросам.
Приёмы граждан осуществляются по предварительной записи.
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