Встреча с жителями пройдёт в здании городской поликлиники № 1, в кабинете главврача.

Как напомнили в областном кабмине, подобные выездные приёмы проходят в Автограде регулярно – как минимум раз в месяц, в ходе таких визитов руководители министерства здравоохранения знакомятся с предложениями горожан, рассматривают жалобы и заявления пациентов больниц, принимают совместные решения и неотложные меры по спорным вопросам.

Приёмы граждан осуществляются по предварительной записи.