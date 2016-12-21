В парке Победы Автозаводского района установят сегодня мемориальный камень, посвященный ветеранам пожарной охраны и сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.

Церемония закладки состоится в 11 утра на аллее парка. Как сообщили в пресс-службе тольяттинских спасателей, мероприятие приурочено к проведению Года пожарной охраны в МЧС России.