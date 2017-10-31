Трагедия произошла 10 лет назад, 31 октября 2007 года, напротив главного корпуса Поволжского государственного университета сервиса: погибли 8 человек, все они были студентами. Еще 60 получили ранения.

Сегодня пройдет городская панихида по жертвам трагедии. Студенты ПВГУС и ТГУ возложат цветы к месту взрыва и почтят память погибших минутой молчания. Церемония начнется в 12 часов 20 минут.