Трагедия произошла 10 лет назад, 31 октября 2007 года, напротив главного корпуса Поволжского государственного университета сервиса: погибли 8 человек, все они были студентами. Еще 60 получили ранения.
Сегодня пройдет городская панихида по жертвам трагедии. Студенты ПВГУС и ТГУ возложат цветы к месту взрыва и почтят память погибших минутой молчания. Церемония начнется в 12 часов 20 минут.
Об этом сообщил глава Министерства спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
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Об этом сегодня сообщили в местном управлении Роспотребнадзора
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