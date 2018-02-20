ЧП произошло в 3-Б квартале на Ленинском проспекте, 13, во втором часу. Из-за сильного задымления в подъезде прибывшие на место огнеборцы эвакуировали на улицу 11 человек, причиной дыма стал горевший в трехкомнатной квартире диван, который пожарные потушили.

При осмотре помещения сотрудники МЧС обнаружили в спальне мужчину, предположительно, хозяина дома, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его передали медикам скорой помощи. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. Как отмечает группа «Происшествия Тольятти», семья, проживающая в этой квартире, не вполне благополучна.

Теперь местом ЧП займутся дознаватели, чтобы определить точную причину возгорания и сумму нанесенного ущерба.