Инспекторы ГИБДД проводили анонсированный ранее рейд по нетрезвым, во время которого два тольяттинца были отстранены от управления транспортным средством. В отношении правонарушителей составлены административные материалы – оба отказались пройти медицинскую проверку на трезвость. Избежать наказания они не смогут – 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от полутора до 2 лет.
Подобные рейды будут регулярными, отметили в ГАИ города. В уходящем году по вине нетрезвых водителей погибли 6 человек, 57 получили травмы. Руководство ГИБДД призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о нетрезвых водителях по телефонам 22-80-05, 93-60-50.
Среди них пивоваренная компания «Балтика» и «GM-АВТОВАЗ»
Представители службы будут работать во всех крупных международных аэропортах вплоть до 9-го января.
Средства были выделены на берегоукрепление в Волжском районе
И наслаждаться видами самой длинной реки Европы – Волги
Она будет равна величине прожиточного минимума, хотя и не так скоро
В исследовании использовались зерна средней и темной обжарки, грубого и среднего помола
Об этом свидетельствуют товарные знаки, зарегистрированные российским производителем