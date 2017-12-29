Инспекторы ГИБДД проводили анонсированный ранее рейд по нетрезвым, во время которого два тольяттинца были отстранены от управления транспортным средством. В отношении правонарушителей составлены административные материалы – оба отказались пройти медицинскую проверку на трезвость. Избежать наказания они не смогут – 30 тысяч рублей штрафа и лишение прав на срок от полутора до 2 лет.

Подобные рейды будут регулярными, отметили в ГАИ города. В уходящем году по вине нетрезвых водителей погибли 6 человек, 57 получили травмы. Руководство ГИБДД призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о нетрезвых водителях по телефонам 22-80-05, 93-60-50.