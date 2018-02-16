Пожар вспыхнул в Центральном районе города на улице Некрасова. Сообщение о ЧСП спасатели получили в 3-27. На место были направлены 22 пожарных и 6 единиц техники.

К моменту их прибытия огонь захватил уже не только дом, но и надворные постройки, но специалистам хватило 20 минут, чтобы ликвидировать возгорание. Его площадь составила 60 м2. О пострадавших не сообщается.

В причинах пожара сегодня будут разбираться дознаватели, они же определят сумму нанесенного ущерба.