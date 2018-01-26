Конкурс профессионального мастерства среди педагогов проходил с 15 по 22 января школе № 32 уже в 28-й раз. Подведение итогов и награждение победителей состоится в 15.00 во Дворце детского и юношеского творчества (ул. Ст.Разина, 99).

Победитель и лауреаты конкурса примут участие в региональном этапе. «Учитель года Самарской области-2018» будет проходить в Самаре с 5 по 9 февраля, сообщили в администрации Тольятти.