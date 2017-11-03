Всероссийская акция стартует в каждом субъекте Российской Федерации. Начало в 11-00. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

В России масштабная акция проводится уже второй год подряд. Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 12 декабря. По результатам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.