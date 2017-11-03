слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
03 ноября 2017
09:19:24

В Тольятти сегодня напишут «Большой этнографический диктант»

Всероссийская акция стартует в каждом субъекте Российской Федерации. Начало в 11-00. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

В России масштабная акция проводится уже второй год подряд. Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru  12 декабря. По результатам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.




Последние новости Тольятти

03 ноября
12:58
Врач из поселка под Тольятти получила престижную награду

Наталья Каштанова удостоена премии Национальной медицинской палаты в номинации «Земский доктор»

03 ноября
12:55
Россияне отказываются от молочных продуктов из-за их дороговизны

За год продажи упали почти на 5% в натуральном выражении

03 ноября
12:41
У тольяттинца отобрали дорогую иномарку в счет долгов

Судебные приставы отправят на реализацию «Porsche Cayenne S» 2004 года выпуска,

03 ноября
12:39
Чувство народного единства в российском обществе за прошедший год заметно окрепло

Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения

03 ноября
12:31
В Волжском районе губернии иномарка врезалась в грузовик

42-летний водитель автомобиля «Ford» выехал на «встречку»

03 ноября
12:20
Тольяттинских выпускников приглашают в образовательные учреждения МЧС России

Вам готовы предложить бесплатное обучение на бюджетных местах

03 ноября
11:49
В Тольятти завершается ремонт дороги по ул. Спортивная

Качество проведения работ накануне оценили специалисты департамента дорожного хозяйства


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+