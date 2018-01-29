Это случилось на Южном шоссе недалеко от КВЦ, сообщает группа «Происшествия Тольятти». Груженный катушками автомобиль загорелся, когда ехал в направлении города. Водитель остановил машину и попытался самостоятельно потушить пламя.

Однако из-под капотного пространства огонь перекинулся на кабину. К месту возгорания были направлены пожарные, которые ликвидировали пламя. Водитель не пострадал, но КАМАЗ получил серьезные повреждения. Причина ЧП выясняется.