Череда торжественных мероприятий при участии Союза десантников и подразделений спецназа.
В администрации города напомнили: 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества, 11 декабря вспоминают военнослужащих, погибших в Чеченской Республике.
В Тольятти череда памятных и торжественных мероприятий, приуроченных к этим двум датам, пройдет 8 и 9 декабря при участии Союза десантников и подразделений спецназа.
8 декабря в 9 утра возле памятного знака погибшим в локальных войнах "Сокол, падающий на крыло" (ул. Революционная,19) состоится торжественное построение и возложение венков. В 9.40 в Парке Победы семьи погибших военнослужащих, участники локальных войн и учащиеся образовательных учреждений Автозаводского района возложат цветы к памятному знаку воинам, погибшим при исполнении воинского долга.
В 10.30 на площади Свободы возле Вечного огня при участии первых лиц города так же отдадут дань памяти погибшим и возложат цветы. В 10:40 на Баныкинском кладбище состоится панихида и возложение цветов к могилам воинов.
Программа завершится в 12.40 в Тольяттинском машиностроительном колледже памятным мероприятием, посвященным погибшим военнослужащим и участникам локальных войн.
Основные празднования Дня героя пройдут 9 декабря с 12:00 в ВЧ № 21208 (Ворошилова, 2а). Место выбрано не случайно - именно там базируется 3-я бригада специального назначения. За 73 - летнюю историю солдаты и офицеры этой бригады отстаивали национальные интересы в боях Великой Отечественной Войны, войны в Таджикистане, Косово и Чечне.
Только за последние 5 лет более 300 солдат и офицеров были награждены боевыми медалями и государственными наградами. В данный момент в части проходят службу 15 военнослужащих, награжденных Орденом Мужества. В программе - поздравление с Днем Героев Отечества и праздничный концерт от творческих коллективов города.
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